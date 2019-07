Potenziamento del Nucleo di Protezione Civile. Ad Eboli approvato il nuovo Regolamento

Maggiori risorse a disposizione, aumento dei periodi di attivazione dei singoli, ulteriore impegno del Comune a sostegno delle attività, coinvolgimento della Croce Rossa per il necessario supporto sanitario.

Sono i punti chiave del nuovo Regolamento comunale del Nucleo di Protezione Civile deliberato dal Consiglio comunale nella seduta di ieri.

“La nostra proposta di modifica guardava al miglioramento delle condizioni in cui operano i volontari del nucleo comunale di Protezione Civile – spiega il sindaco Massimo Cariello – In questa ottica aumentano presenza ed impegno da parte degli operatori. Il nuovo regolamento per il nucleo di Protezione Civile è un traguardo importante. Ringrazio per l’impegno il caponucleo Raffaella Ruggiada ed il dirigente comunale, ingegnere Giuseppe Barrella, per il contributo decisivo che ha dato per il nuovo regolamento”.

Sono soprattutto tre le modifiche introdotte nel regolamento comunale che hanno impegnato il Consiglio comunale.

“Al capo nucleo comunale – entra nel dettaglio l’assessore Anna Senatore – riconosciamo maggiore responsabilità e la possibilità di comminare sanzioni disciplinari regolamentando in questo modo le attività di un organismo che è garanzia assoluta per tutti. In secondo luogo, abbiamo previsto che la Croce Rossa Italiana affianchi il nucleo comunale di Protezione Civile, per la funzione sanitaria, così come già avviene in campo nazionale. Il terzo punto modificato riguarda la possibilità che i volontari possano accedere a rimborsi spesa per lo svolgimento delle attività di emergenza o di monitoraggio, con due limiti: non più di 10 euro per giorno e non più di 150 euro per un mese”.

Il regolamento, approvato all’unanimità, è il frutto anche di un paziente lavoro in commissione.

“L’attenzione di questo atto è concentrata soprattutto su due aspetti – commenta il presidente Pierluigi Merola – Da un lato si predispongono le condizioni affinché si registri un aumento dell’impegno dei volontari in termini di ore di presidio dall’altro, tutti insieme, abbiamo valutato come necessario un incremento delle risorse comunali, un obiettivo che l’intera Amministrazione Comunale ha fortemente voluto”.

