“L’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’ ritorna nel cuore della città di Potenza, nei locali realizzati dalla Provincia e posti nella disponibilità dell’Azienda in prossimità della Torre Guevara, primo presidio ospedaliero del capoluogo, con una serie di giornate dedicate alla prevenzione e all’informazione”. Lo annuncia il Direttore Generale del “San Carlo” Giuseppe Spera, confermando “l’attenzione e il costante impegno dell’Azienda nella promozione del benessere e della salute della comunità, con l’obiettivo di migliorare lo stile di vita dei cittadini e anticipare quanto più possibile i bisogni di cura”.

“Riportare il ‘San Carlo’ nel cuore della città – dichiara l’assessore regionale alla Salute e al PNRR Cosimo Latronico – significa rafforzare la presenza della sanità pubblica nei luoghi della vita quotidiana delle persone. Con queste giornate dedicate alla prevenzione promuoviamo una cultura della salute più vicina, accessibile e orientata all’ascolto dei bisogni reali dei cittadini. È un’iniziativa che coniuga prossimità e innovazione, che conferma il nostro impegno nel sostenere un sistema sanitario capace di intercettare precocemente i segnali di fragilità e promuovere un benessere diffuso”.

Il calendario degli appuntamenti prevede una serie di consulenze e visite gratuite per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Si parte con due giornate dedicate all’osteoporosi in menopausa, per le donne tra i 50 e i 65 anni, rientranti nell’(H)open Week sulla salute della donna promossa dalla Fondazione Onda negli ospedali insigniti dei Bollini Rosa. Al “San Carlo”, infatti, sono stati assegnati tre bollini, massimo riconoscimento per i servizi dedicati alle principali patologie femminili.

Lunedì 28 aprile : 15 visite ortopediche, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

: 15 visite ortopediche, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Martedì 29 aprile: negli ambulatori dell’ospedale “San Carlo” saranno effettuate 15 MOC, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, e 10 visite reumatologiche, dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

negli ambulatori dell’ospedale “San Carlo” saranno effettuate 15 MOC, dalle ore 8:30 alle ore 13:00, e 10 visite reumatologiche, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Sabato 17 maggio : screening del tono oculare con 20 visite gratuite, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, riservate a uomini e donne dai 40 ai 60 anni.

: screening del tono oculare con 20 visite gratuite, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, riservate a uomini e donne dai 40 ai 60 anni. Martedì 27 maggio : (H)open day della prevenzione cardiovascolare, promosso da Fondazione Onda, con iniziative che promuovono la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari.

: (H)open day della prevenzione cardiovascolare, promosso da Fondazione Onda, con iniziative che promuovono la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari. Sabato 7 giugno : screening della sindrome metabolica con misurazione del peso e della circonferenza addominale, della glicemia, della pressione, eco-colordoppler ed ecoaddome.

: screening della sindrome metabolica con misurazione del peso e della circonferenza addominale, della glicemia, della pressione, eco-colordoppler ed ecoaddome. Sabato 14 giugno : screening del virus C attraverso finger test, ecoaddome ed elastometria epatica.

: screening del virus C attraverso finger test, ecoaddome ed elastometria epatica. Lunedì 16 giugno : “Mettiamoci il naso”, apertura campagna nazionale SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale) per pazienti con disturbi dell’olfatto.

: “Mettiamoci il naso”, apertura campagna nazionale SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale) per pazienti con disturbi dell’olfatto. Giovedì 19 giugno: (H)open day dell’emicrania, promosso da Fondazione Onda, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di riconoscere precocemente i sintomi dell’emicrania cronica e accedere in modo tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura. Sono previste 9 visite, dalle ore 9:00, dedicate alle donne tra i 18 e i 40 anni.

Per partecipare alle giornate gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day. Le prenotazioni saranno possibili a ridosso delle singole iniziative, con adeguata comunicazione attraverso il portale aziendale e comunicati stampa dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”. In caso di richieste superiori alle disponibilità, farà fede l’ordine cronologico di adesione.