Nel pomeriggio presso la Caserma “Lucania” a Potenza si è tenuta la cerimonia del cambio del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”.

Alla presenza delle massime Autorità Religiose, Civili e Militari, tra cui il Prefetto Michele Campanaro, il Questore Raffaele Gargiulo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Massimiliano Tibollo, il sindaco Vincenzo Telesca e il Presidente della Provincia Christian Giordano nonché di una rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri della Basilicata, l’evento ha visto la partecipazione del Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, il quale in mattinata ha conferito le Medaglie Mauriziane a 14 militari e un “Encomio Solenne” ad uno che si è particolarmente contraddistinto in attività di servizio.

Ad avvicendarsi al Comando della Legione “Basilicata il Generale di Brigata Giancarlo Scafuri e il Generale di Brigata Luca Mennitti.

Il Generale Mennitti è originario della provincia di Bolzano. Laureato in Giurisprudenza alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dalla sua nomina a Tenente ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali quelli di Comandante di Compagnia presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, Comandante del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Monte Sacro, Comandante delle Compagnie di Civita Castellana e Napoli Centro. È stato, inoltre, impiegato nell’Ufficio Operazioni del Comando Generale ed ha completato il Corso di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia conseguendo, fra l’altro, il Master di secondo livello in “Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale”. Prima di approdare al nuovo incarico di Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” è stato Comandante Provinciale di Cagliari, Capo Ufficio Sezione Personale del Centro Nazionale Selezione e Reclutamento dei Carabinieri a Roma e Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa.

Il Generale Scafuri, invece, dopo due anni al servizio dei Carabinieri lucani prenderà incarico come Direttore del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno in Roma.

Il Generale di Corpo d’Armata Minicucci ha rivolto parole di stima al Generale di Brigata Scafuri e formulato i suoi auguri al Generale di Brigata Mennitti. “Ogni cerimonia militare, – ha affermato – soprattutto questa, racchiude un insieme di sentimenti per il Comandante cedente e per quello subentrante. Il sentimento dell’emotività è quello che maggiormente risalta. Dietro questa divisa ci sono degli uomini con sentimenti e idee. Ho sempre apprezzato la testardaggine, la caparbietà del Generale Scafuri nel portare avanti i suoi compiti e i risultati conseguiti lo dimostrano. Al Generale Mennitti auguro il meglio che possa trovare in questa terra accogliente, generosa e fatta di gente perbene. Rivolgo un grazie ai Carabinieri della Legione ‘Basilicata’ per quello che avete fatto, che fate e farete. Spesso il vostro operato è dimenticato da chi non conosce i vostri sacrifici, ma io lo riconosco e vi ringrazio per questo: so cosa c’è dietro l’impegno di ogni carabiniere. Una cerimonia del genere, inoltre, porta alla memoria di tutti noi il sacrificio del Brigadiere Legrottaglie, figlio di questo Interregionale e di questa terra morto nell’adempimento del suo dovere, a poche ore dalla fine del suo ultimo servizio. Questa cerimonia è un’opportunità per fare il resoconto di ciò che è stato fatto e di ciò che si dovrà fare e soprattutto per me per ringraziare i Carabinieri”.

“È un momento di bilancio: sicuramente positivo per quel che mi riguarda – ha affermato il Generale Scafuri -. Ci sono stati ottimi risultati. Abbiamo dato un valido aiuto alle fasce deboli ed è stato significativo. Porto via dalla Basilicata un patrimonio culturale e personale ampio. Ho avuto modo di conoscere i borghi lucani: ho conosciuto benissimo la Basilicata e mi sono ripromesso di ritornare per visitarla. Il mio successore è un grande e caro amico e sono certo che si troverà bene. I rapporti con le autorità giudiziarie funzionano e ci siamo trovati benissimo in questo territorio e i rapporti con le altre forze di polizia sono solidi”.

Il Generale uscente ha poi rivolto un pensiero ai familiari dei Caduti: “È ovvio che nessuno vi restituirà mai i vostri parenti ma il caloroso abbraccio dei Carabinieri sarà sempre con voi”. Rivolgendosi poi al Generale entrante ha affermato: “Ti cedo oggi il comando con grande emozione. Ai Carabinieri della Legione Basilicata ricordo che per me è stato un onore essere il vostro Comandante”.

Il Generale Mennitti ringraziando per le parole spese in suo onore ha rivolto parole fiduciose nei confronti dei carabinieri che da oggi collaboreranno con lui, ponendo un’attenzione particolare a sostegno del cittadino: “Conoscevo la Basilicata dal punto turistico ed è un piacere e un onore trovarmi qui al Comando della Legione. Continueremo a lavorare sulla scia degli insegnamenti del Generale Scafuri e ci concentreremo per infondere sicurezza e vicinanza al cittadino. In Basilicata siamo molto presenti con numerosi presidi e reparti speciali e continueremo a lavorare su questa strada. La nostra missione è quella di essere presenti”.

