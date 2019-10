Potenza, accusato di aver violentato la figlia adolescente per anni. Denunciato

E’ stato denunciato per violenza sessuale nei confronti della figlia che, secondo il racconto della vittima, durava da almeno sette anni.

E’ successo a Potenza, dove una ragazza ha deciso di rompere il silenzio che durava da anni e porre fine al calvario. La giovane si è presentata in Questura e agli agenti della Polizia ha raccontato tutto.

Lei, quasi ventenne, ha raccontato che il padre la violentava sin da quando era adolescente, almeno dal 2012.

Si è fatta coraggio la giovane per denunciare il padre. Ma lo ha fatto anche per evitare che a subire le stesse violenze potesse essere la sorella più piccola.

Dopo la denuncia in Questura, è stato immediato l’intervento della Polizia, che ha subito tutelato le due ragazze. Grazie ad un provvedimento d’urgenza del Questore Isabella Fusiello, la ragazza minorenne è stata affidata ad una struttura protetta mentre la maggiorenne, che ha denunciato di aver subìto le violenze, è stata affidata in una struttura di accoglienza.

Le indagini della Polizia continuano per fare ancora più luce su quanto denunciato. La sorella minorenne della vittima è stata sentita dagli agenti in un luogo protetto ed ha escluso di essere stata anche lei vittima, ma avrebbe comunque dato elementi utili agli investigatori per proseguire nelle indagini.

Le indagini della Polizia proveranno a fare luce anche sul ruolo della madre, se sia stata consapevole o se non si sia accorta di nulla.

– Claudio Buono –