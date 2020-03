Positivo al Coronavirus, l’onorevole Cirielli dimesso dal “Cotugno”. “Ho visto tanta umanità”

E’ stato dimesso dall’ospedale “Cotugno” di Napoli l’onorevole salernitano Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati risultato positivo al Coronavirus.

Cirielli venerdì sera ha avuto una crisi respiratoria mentre si trovava nella sua abitazione di Pagani ed è stato trasferito presso l’ospedale napoletano con un’ambulanza ad alto contenimento. Sottoposto alla Tac, è emerso che non ha la polmonite.

“Anche in questo momento duro ho visto tante cose belle – dichiara Cirielli – tanti momenti di professionalità, di sacrificio e di umanità negli operatori sanitari. Da coloro che mi hanno preso e portato con l’ambulanza al pronto soccorso del Cotugno che è veramente sotto pressione ma riesce con grande abnegazione ad affrontare l’emergenza. Ottima impressione anche da parte del reparto diretto dal dottor Parrella, ottimo professionista dotato di grande umanità. Li ringrazio vivamente per quello che fanno per la nostra comunità“.

– Chiara Di Miele –

