Pontecagnano: armato di pistola rapina un fruttivendolo. Indagini per risalire al responsabile
Momenti di panico questa mattina a Pontecagnano per un fruttivendolo che ha subito una rapina.
L’uomo stava salendo a bordo del suo furgone per recarsi al mercato a comprare della merce da rivendere in negozio quando è stato avvicinato da una persona armata di pistola.
L’ammontare della rapina non è stato quantificato.
Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che dovranno dare un volto al responsabile.