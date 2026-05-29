L’ultimo fine settimana di maggio coincide con il ponte per la Festa della Repubblica: è la prima prova del prossimo esodo estivo. Anas prevede 45 milioni di spostamenti da oggi a martedì 2 giugno sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. L’obiettivo della società è garantire una migliore percorribilità, prevenire e ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

In vista del weekend il traffico si intensificherà già nella serata di oggi. Per domani, sabato 30, e domenica 31 maggio è previsto un traffico maggiore, in particolare sulle direttrici per le località di mare. Più interessate le Statali del versante jonico, adriatico e tirrenico, in particolare tra Toscana e Liguria e lungo le coste della Campania, Calabria e Basilicata, così come l’A2 del Mediterraneo anche per raggiungere gli imbarchi per la Sicilia.

I rientri verso le grandi città sono previsti già a partire dal 1° giugno per poi intensificarsi il 2 giugno lungo le direttrici dell’A2 del Mediterraneo, le Statali 18 Tirrena Inferiore e 106 Jonica in Calabria, l’A19 in Sicilia, la Statale 1 Aurelia tra Lazio, Toscana e Liguria, il Grande Raccordo Anulare nel Lazio, la Statale 309 Romea e la Statale 16 Adriatica.

Sull’intera rete stradale e autostradale la circolazione dei mezzi pesanti sarà sospesa domani, sabato 30 maggio, dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22.

Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale. La presenza su strada di Anas sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.