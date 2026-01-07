E’ stato presentato questa mattina a Polla, nell’Aula Consiliare Santa Chiara, il progetto esecutivo di riqualificazione e messa in sicurezza del Lungofiume Tanagro. Affidato mediante procedura aperta, è stato finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2022 per 643.349,82 euro. Il progetto mira a coniugare rigenerazione urbana, sicurezza infrastrutturale e qualità dello spazio pubblico, per valorizzare il territorio e dare un chiaro segnale di attenzione verso la comunità.

Sono intervenuti il sindaco Massimo Loviso, l’assessore ai Lavori pubblici Rossella Isoldi e l’ingegnere progettista Paolo Discetti. Presenti il vicesindaco Giuseppe Curcio, il presidente del Consiglio comunale Giovanni Corleto, il consigliere Giuseppe Curcio e il geometra Roberto Priore.

“È la prima volta che si mette mano in maniera significativa alla nostra risorsa per eccellenza” ha esordito Corleto che ha coordinato gli interventi dei relatori.

Ad introdurre i lavori l’assessore Isoldi che ha sottolineato come il progetto abbia “una rilevanza sociale, trasformando una visione in qualcosa di concreto ed immediatamente cantierabile. Sono risorse frutto di un lavoro condiviso con l’Ufficio Tecnico, che testimoniano la capacità dell’Amministrazione di intercettare fondi strategici. Abbiamo mantenuto una promessa dando risposte ai bisogni della comunità. È un progetto che parla di sviluppo, di coesione sociale, è un investimento sul futuro e sul cambiamento“.

L’ingegnere Discetti, accompagnato dai geologi Alfinito e Negro, ha presentato nel dettaglio la progettazione, partendo dalla storia urbanistica del territorio pollese e dagli interventi effettuati nel tempo. Il Ponte Romano, elemento caratterizzante della città, è al centro delle analisi effettuate dai tecnici che mirano ad eliminare le attuali criticità.

Punti chiave del concept di progetto sono la parte destra con il Parco della Rimembranza, la nuova realizzazione del ponte tra via Isoldi e via Bufano, e la parte sinistra. Verranno inseriti sulla sponda destra percorsi pedonali e ciclopedonali senza “disturbare” la natura del Parco, aree di sosta attrezzate anche per il fitness e da destinare a chiosco, e aree gioco. La sponda sinistra, invece, vedrà la sistemazione e il miglioramento del percorso ciclopedonale che si integra con quello previsto sul ponte e che si raccorda al Parco della Rimembranza fino ad arrivare al vecchio mulino. Il nuovo ponte carrabile e ciclopedonale, pensato ad arco a via inferiore, sarà collegato ad una rotatoria per meglio collegare il centro abitato. Diventerà, anche grazie all’illuminazione e al nuovo cromatismo, ancora di più un elemento di riconoscibilità della città di Polla.

“Stiamo guardando in prospettiva futuristica il nostro territorio anche per una questione di sicurezza, perché abbiamo il dovere di eliminare i carichi pesanti sul ponte e di valorizzarlo dal punto di vista monumentale. Questo ci permetterà anche di guardare alla mobilità del centro cittadino che così potrebbe avere delle positive ripercussioni anche dal punto di vista commerciale – ha affermato il vicesindaco Curcio -. Non è un sogno ma un obiettivo, una tappa strategica per la crescita del nostro territorio“.

Conclusioni affidate al sindaco Loviso: “Il lavoro fatto è stato brillante, il progetto è di ampio respiro e riqualifica l’area principale della nostra città. Il nostro discorso è in continuità con l’attività programmata a monte dalle Amministrazioni precedenti, quando sono stati ristrutturati due plessi scolastici, è stata realizzata Piazza Monsignor Forte, sono stati effettuati interventi sulla Biblioteca comunale oltre a quanto si sta realizzando in questi giorni, tra cui la sistemazione del parcheggio retrostante la Biblioteca e il nuovo parco giochi inclusivo nell’attuale parcheggio di Cristo Re. Tra questi tasselli rientra anche l’ex mulino che il Comune sta acquisendo dopo la donazione dei proprietari e che verrà riqualificato. Con la riqualificazione del Lungofiume guardiamo al futuro della comunità di Polla: è stato un grande lavoro di squadra che mi auguro possa essere inaugurato dalla stessa squadra“.