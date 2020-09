Polla: installate tre colonnine di ricarica per auto elettriche grazie ad un accordo con Enel X

Il Comune di Polla è diventato uno dei centri all’avanguardia in tema di mobilità elettrica grazie all’installazione delle colonnine di ricarica Enel X. Grazie all’accordo siglato con Enel X per l’attivazione di tre infrastrutture urbane di ricarica per i veicoli elettrici, Polla è il primo comune valdianese a dotarsi delle stazioni di “rifornimento energetico”.

Il progetto fa parte del piano nazionale di Enel che prevede l’installazione di colonnine che in questo momento sono 15mila su tutto il territorio nazionale. Questa mattina è stata inaugurata la prima colonnina Enel X, alla presenza del vicesindaco Massimo Loviso, dell’assessore Giuseppe Curcio e dell’ingegnere Mario Di Gregorio, funzionario di Enel X per la Regione Campania. Quest’ultimo ha illustrato il funzionamento e le modalità di uso delle rivoluzionarie stazioni di rifornimento energetico targate Enel X.

“Ringrazio l’Amministrazione che è stata sensibile a questa iniziativa. Polla è uno dei comuni che ha aderito al protocollo d’intesa con l’installazione gratuita a livello comunale, grazie a dei fondi europei per investire sull’elettrico. Polla è di quei centri che ha fatto strada ed è stato lungimirante” ha detto Di Gregorio. Le infrastrutture di ricarica di Enel X sono dotate di una doppia presa, in conformità agli standard italiani e internazionali e consentono il rifornimento di energia a tutti i veicoli elettrici presenti oggi sul mercato e anche a quelli di nuova generazione. I punti di ricarica sono facilmente utilizzabili con la App Enel X Recharge, semplice e intuitiva, direttamente dallo smartphone o attraverso la card Enel –X per abilitare la presa e le operazioni di ricarica. I tre punti di ricarica sono stati installati in Via Campi vicino all’ingresso dell’Istituto di Istruzione Superiore dei Servizi Socio-Sanitari, in Piazza Ritorto e vicino all’ospedale “Luigi Curto”. Il primo ubicato in Via Campi sarà attivo già domani mentre per gli altri due bisognerà attendere ancora per gli ultimi lavori di manutenzione.

“Ringraziamo Enel, attraverso l’installazione delle postazioni di ricarica per auto elettriche in vari punti del nostro comune abbiamo colto la nuova sfida della mobilità sostenibile – ha affermato il vicesindaco Massimo Loviso- Le tre colonnine installate da Enel X sono simbolo di modernità e innovazione e rappresentano una soluzione di trasporto al passo con i tempi e a misura di cittadino. Felici ed orgogliosi di attivare la prima colonnina qui a Polla, la prima pubblica nel nostro comprensorio. Si tratta di una delle tante tappe verso la modernità e il futuro”.

“L’Amministrazione ci sta lavorando da un anno e mezzo e abbiamo concepito questa opera soprattutto per i luoghi scelti per l’installazione per la fruibilità da parte della comunità – afferma l’assessore comunale Giuseppe Curcio- Si tratta di tre punti strategici del nostro centro urbano. Basti pensare all’insegnante o al dipendente che sosta nei pressi del plesso scolastico di Via Isoldi, ai dipendenti ospedalieri e ai professionisti che si recano all’ufficio del Giudice di Pace, nel cuore del paese”.

– Chiara Di Miele –