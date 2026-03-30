Dalla zona industriale al cuore del paesaggio cittadino la storica Corte Inglese e Unieuro hanno unito il concetto di store per la casa e tecnologia ponendosi in un punto strategico di Polla per rendersi alla portata del cittadino.

Non è solo un trasloco, ma l’inizio di un nuovo capitolo per il commercio locale che è stato celebrato con l’inaugurazione di ieri, alla presenza di numerosi cittadini. Lo storico punto vendita Unieuro, riferimento per l’elettronica da oltre dieci anni, ha ufficialmente lasciato la struttura della zona industriale per approdare in una posizione di assoluto prestigio, un moderno spazio con affaccio diretto sulla Strada Statale.

Come spiegato dal proprietario Remo Marmo la nuova location “non garantisce solo maggiore visibilità e accessibilità, ma rappresenta l’evoluzione naturale di un’attività che ha saputo ascoltare i cambiamenti del mercato senza mai perdere la propria identità familiare. Una storia ultraventennale, nata con La Corte Inglese, di passione”.

Dietro le insegne luminose del brand nazionale batte il cuore di una famiglia di imprenditori che, da più di due decenni, ha fatto del servizio al cliente la propria missione. “La sfida vinta – ha affermato il sindaco di San Rufo Michele Marmo – è quella di aver saputo realizzare un’idea imprenditoriale nata dal nulla con un piccolo negozio e sviluppata in grande con sacrificio, passione e dedizione. La storia di Remo è per la nostra comunità un grande orgoglio, soprattutto perché ha avuto a cuore sempre il nostro paese e ne è testimonianza il fatto che gran numero dei suoi dipendenti siano proprio di San Rufo. A lui vanno i sinceri auguri per una carriera ancor più fiorente in questa nuova sede”.

Il nuovo punto commerciale è sviluppato su due piani, uno dedicato interamente agli accessori e arredi per la casa ed uno all’elettronica ed elettrodomestici. Inoltre, è stata allestita all’esterno un’area giochi per i più piccoli. “Volevamo che il cliente si sentisse a casa, non solo in un negozio di tecnologia – ha spiegato la proprietaria Patrizia Pagano -. La nostra visione è sempre stata quella di accompagnare le persone in ogni aspetto della loro quotidianità”.

Il nuovo punto vendita, dunque, conferma la filosofia che ha reso celebre la gestione: accanto ai reparti di informatica ed elettrodomestici di ultima generazione, trovano spazio angoli dedicati all’eleganza e al regalo. Si passa dagli accessori per la casa e bomboniere per celebrare i momenti indimenticabili alle profumazioni per l’ambiente, dalla piccola gioielleria al debutto della profumeria per la persona.

“È una iniziativa molto importante perché La Corte Inglese – Unieuro si sposta lungo l’asse della SS 19 del nostro territorio – ha affermato il sindaco di Polla Massimo Loviso – quindi dà un ulteriore slancio alla continuità anche da un punto di vista di attività tra il centro urbano e l’area industriale e si uniste in sostanza con tutti i paesi del Vallo di Diano che si affacciano su questa strada. Un apprezzamento particolare anche per la scelta di dedicare la torta proprio al nostro paese con la scritta ‘I love you Polla’ con il simbolo dell’azienda racchiudendo in una frase un valore altamente simbolico di gratitudine e riconoscenza. Siamo felici di ospitare imprenditori che amano Polla e il Vallo di Diano”.

“Quando si tratta di vivere nei nostri territori momenti come questi – ha sottolineato il già consigliere regionale Tommaso Pellegrino – con imprenditori bravi e brillanti come Remo e Patrizia che rappresentano la storia dell’imprenditoria del Vallo di Diano, che hanno deciso di investire ulteriormente per crescere, non possiamo che esserne fieri. C’è alle loro spalle un percorso storico fatto di grande passione e grande amore per il territorio. A loro va veramente l’augurio di poter continuare a rappresentare un preziosissimo punto di riferimento non solo per il territorio, perché la loro attività attira anche tanti clienti da fuori e ci fa immensamente piacere”.

Il nuovo Unieuro sulla Statale 19 è quindi pronto ad accogliervi con promozioni dedicate e la consueta professionalità dello staff che ha da sempre saputo essere un punto di riferimento per la clientela grazie al contatto umano che si è rivelato la vera chiave del successo.

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