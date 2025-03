Venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 18.00, nella sala convegni del Family Hotel nell’area industriale di Polla il senatore Gianluca Cantalamessa sarà ospite per un incontro pubblico promosso dal Movimento associato di cultura politica “Spazio Conservatore”, il sodalizio di area conservatrice che accomuna diverse sensibilità politiche.

I lavori, introdotti e moderati da Giovanni Graziano, saranno aperti dall’onorevole Attilio Pierro, parlamentare di riferimento del locale collegio elettorale, per poi entrare subito nel vivo del dibattito che verterà su un colloquio aperto tra il senatore leghista e Federica Mignoli, consigliere comunale di Polla e dirigente del partito di Salvini, teso a fare un resoconto rispetto all’azione di governo ormai giunta a metà legislatura.

Diversi saranno i temi trattati e tutti di strettissima attualità e di assoluto interesse collettivo: dalle riforme costituzionali al problema dell’immigrazione, dall’andamento dell’economia alla sicurezza nelle nostre città, dalle questioni di respiro internazionale al ruolo dell’Europa e dell’Italia, per finire alle prossime elezioni per il rinnovo del governo regionale della Campania.

L’iniziativa si colloca lungo un percorso di continuo incontro con i territori, che ha già fatto segnare diverse tappe di aperto confronto su tematiche che animano il dibattito pubblico e che finiscono per impattare sulla vita di tutti. Il metodo è sempre quello del confronto aperto tra idee e visioni differenti, quale elemento arricchente di ogni riflessione, ma questa volta si coglie anche l’opportunità di una presenza così qualificata per offrire al territorio un’ampia rendicontazione dell’azione politica fino ad oggi messa in campo dal Governo, cogliendo il vero senso del richiamo alla compartecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

Prima delle conclusioni del senatore Cantalamessa uno spazio sarà dedicato al saluto di Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana, candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno che il prossimo 6 aprile sfiderà il Sindaco del Comune di Salerno dopo che vicissitudini di natura giudiziaria hanno portato alla decadenza dell’ex Presidente Franco Alfieri.