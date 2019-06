Polla: il 14 giugno presentazione del progetto delle Autolinee Curcio “BUS X TUTTI Muoversi facilmente”

Si terrà venerdì 14 giugno, alle ore 17.00, la presentazione del progetto delle Autolinee Curcio “BUS X TUTTI Muoversi facilmente” che avrà luogo presso il Terminalbus Curcio in via delle Fornaci 6, a Polla.

Dopo i saluti di Giuseppe Curcio delle Autolinee Curcio e gli interventi di Franco Di Paola dell’Associazione Luca Coscioni, Paolo Conte dell’Associazione Handiamo e Luca Cascone, presidente IV Commissione Regione Campania, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro S.E. Mons. Antonio De Luca benedirà i nuovissimi autobus Neoplan Tourliner.

Questi mezzi sono dotati di pedana di accesso per le persone con disabilità o mobilità ridotta per il turismo e per le linee di lungo raggio.

– redazione –