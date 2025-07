Domenica scorsa, presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale di Polla, la Croce Rossa Italiana – Gruppo CRI di Polla ha vissuto una bellissima giornata di solidarietà, fatta di sorrisi, condivisione e gesti che salvano la vita.

In tanti hanno partecipato alla giornata di raccolta straordinaria del sangue e il Gruppo pollese ha registrato il 900° donatore della Croce Rossa di Salerno.

“Il sangue non può essere prodotto in laboratorio, ma per le varie necessità può essere solo donato – spiegano i volontari -. La vera sfida è quella di avvicinare quante più persone possibile a un gesto semplice e fondamentale come la donazione del sangue. Ogni donatore è importante, perché ogni sacca può salvare una vita. Proprio per incentivare la cultura del dono, in maniera simbolica festeggiamo i traguardi a doppio 0… e il gruppo CRI Polla è orgoglioso per aver registrato dopo l’800° anche il 900° donatore della Croce Rossa di Salerno presso l’ospedale di Polla. Un ringraziamento speciale a Fitwalking Polla – Asd Podistica Pollese, allo staff dell’ospedale guidato dal dottor D’Onofrio, a tutti i volontari e alle persone che, ancora una volta, hanno scelto di metterci il cuore“.

“Donare è un gesto che unisce. E insieme, passo dopo passo, stiamo costruendo qualcosa di meraviglioso” concludono.