Una mattinata all’insegna della tutela ambientale per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Polla che hanno ricevuto la visita di Plastic Free Onlus, l’organizzazione impegnata in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica. Nata da un’idea di Luca De Gaetano, oggi è tra le più concrete realtà ambientaliste sul territorio italiano e con una presenza in oltre 30 nazioni. È presente anche nel Vallo di Diano e oggi i referenti Luigi Maria Gentile e Angelo Trezza sono stati impegnati in una speciale lezione di sensibilizzazione rivolta ai giovanissimi di Polla.

Plastic Free promuove progetti concreti con l’obiettivo di sensibilizzare: dalle pulizie ambientali agli appuntamenti nelle scuole, dal salvataggio di tartarughe marine al dialogo con le istituzioni, dalle battaglie contro il volo dei palloncini al contrasto dell’abbandono dei mozziconi, dalla salvaguardia dei fiumi alla promozione di eventi ecosostenibili. Entro il 2030 la sua missione è quella di ridurre l’utilizzo di plastica, in particolare monouso, sensibilizzando 1 miliardo di persone in tutto il mondo.

Proprio come Trezza e Gentile hanno spiegato stamattina davanti ad una interessata platea di studenti che rappresentano il futuro del nostro pianeta e, proprio per questa ragione, devono imparare fin dalla tenera età a rispettare l’ambiente che ci circonda e soprattutto a limitare l’utilizzo di plastica, contrastando l’abbandono dei rifiuti.