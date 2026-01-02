Polla: domani il Concerto per il nuovo anno organizzato dal Comune e dall’Associazione Musicale Clementi
Il Comune di Polla e l’Associazione Musicale Clementi organizzano il Concerto per il nuovo anno.
L’appuntamento è in programma per domani, sabato 3 gennaio, alle ore 19.30 nel Santuario di Sant’Antonio.
Ad esibirsi saranno il duo soprano e pianoforte Maria Giulia Milano e Stefania De Santi e il duo pianoforte e flauto formato dai Maestri Luigi Di Miele e Bernardo Tramontano.
La cittadinanza è invitata per partecipare ad una serata di musica d’autore con Maestri rinomati nel panorama nazionale ed internazionale, per salutare così il nuovo anno all’insegna di melodie ricercate.