Il Comune di Polla e l’Associazione Musicale Clementi organizzano il Concerto per il nuovo anno.

L’appuntamento è in programma per domani, sabato 3 gennaio, alle ore 19.30 nel Santuario di Sant’Antonio.

Ad esibirsi saranno il duo soprano e pianoforte Maria Giulia Milano e Stefania De Santi e il duo pianoforte e flauto formato dai Maestri Luigi Di Miele e Bernardo Tramontano.

La cittadinanza è invitata per partecipare ad una serata di musica d’autore con Maestri rinomati nel panorama nazionale ed internazionale, per salutare così il nuovo anno all’insegna di melodie ricercate.