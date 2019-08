Polla: approvata a maggioranza in Consiglio comunale la salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Si è tenuto ieri il Consiglio comunale di Polla che ha visto l’approvazione a maggioranza dell’assestamento generale del Bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019.

Come spiegato dal vicesindaco Massimo Loviso, su queste manovre sono stati espressi pareri favorevoli sia dalla responsabile dell’Area Economica sia dal Revisore dei Conti. Si attesta dunque regolare andamento della gestione di competenza dei residui e della gestione di cassa con mantenimento degli equilibri. Vi è anche l’inesistenza di debiti fuori Bilancio e di disavanzo di amministrazione. Il Bilancio di previsione risulta adeguato allontanamento di gestione. Viene rilevata solo una variazione di 5.500 euro, richiesta per alcune necessità finanziare riscontrate.

“Il Revisore dei Conti, al di là del parere favorevole, nella relazione sottolinea che si sta operando bene però c’è da riconoscere come debiti fuori Bilancio la somma di 97mila euro al momento dell’eventuale pagamento – dichiara il consigliere di Minoranza Fortunato D’Arista -. C’è anche la problematica del Consorzio Sportivo Meridionale bacino3, il quale chiede oltre 57mila euro per la raccolta dei rifiuti. Il Revisore invita anche l’Ente a perseguire il principio della prudenza con l’accantonamento di eventuali altre somme fino al raggiungimento del debito potenziale”.

E’ stata approvata anche l’adesione al sub ambito distrettuale “Sad Eco-Diano”.

“Con una delibera regionale si sono individuati degli ambiti per la gestione comunitaria dei rifiuti – spiega l’assessore Giuseppe Curcio – Questo progetto ci porterà a realizzare un impianto di compostaggio a servizio dei Comuni. Il sub ambito permetterebbe di circoscrivere al Vallo di Diano tutti gli eventuali progetti in materia di gestione dei rifiuti”.

Nonostante la discussione e i chiarimenti da parte del gruppo di maggioranza, sul punto i consiglieri di minoranza hanno deciso di astenersi al momento della votazione.

– Annamaria Lotierzo –