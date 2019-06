Polla: al via il 1° luglio il progetto “Sai che nella tua biblioteca puoi” dedicato ai più piccoli

Presso la Biblioteca Comunale “Don Lorenzo Milani”, situata in Via Giardini a Polla, nei mesi di luglio e agosto si svolgerà il progetto-laboratorio “Sai che nella tua biblioteca puoi…“, che prevede attività ricreative, di animazione e socializzazione, organizzate al fine di sostenere progetti già avviati dell’Amministrazione Comunale come quello di promozione del libro e della lettura, in osservanza dei principi espressi nel Patto per la Lettura.

Le attività sono rivolte a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 14 anni e si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17.30 alle 19.30. Saranno realizzate dalle operatrici della biblioteca e dai volontari del Servizio Civile Universale con la collaborazione di Patrizia Priore e Maria Teresa Ciccarone.

I genitori che intendono usufruire per i loro figli dell’attività devono presentare al Comune di Polla l’apposita domanda su moduli disponibili presso l’Ufficio Istruzione e Cultura, la Biblioteca Comunale o sul sito www.comune.polla.sa.it entro il 27 giugno. L’iniziativa “Sai che nella tua biblioteca puoi…” è completamente gratuita.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione e Cultura al numero 0975/376214 in orario di ufficio.

– Paola Federico –