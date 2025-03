La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia, ad esclusione delle imprese agricole e dei professionisti iscritti agli Albi professionali, di stipulare, entro il 31 marzo 2025, polizze assicurative contro i danni derivanti da eventi catastrofali. Si tratta della cosiddetta “polizza cat nat”.

La copertura opera sui danni diretti a beni aziendali come fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, terreni, in seguito di questi eventi catastrofali: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Nel caso di beni concessi in locazione, l’affittuario/utilizzatore, se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. I macchinari e le attrezzature vanno assicurati anche se non fossero di proprietà, magari perché in leasing o in rental.

Particolare rilievo assume l’approccio sanzionatorio che si può definire particolare. Contrariamente a quanto avviene per altri obblighi, non sono previste multe o sanzioni amministrative dirette per le imprese che non sottoscrivono le polizze entro la scadenza del 31 marzo 2025. Tuttavia, l’inadempimento comporta conseguenze indirette significative come l’esclusione da agevolazioni e contributi pubblici.

“Le imprese che non rispetteranno l’obbligo di stipula assicurativa contro gli eventi catastrofali potranno subire effetti negativi nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche. In sintesi, pur non essendoci sanzioni pecuniarie dirette, il mancato rispetto dell’obbligo può precludere l’accesso a importanti sostegni finanziari pubblici. Quando si parla di importanti sostegni finanziari pubblici si fa riferimento a una vasta gamma di strumenti e programmi, sia a livello nazionale che europeo” chiarisce l’agente principale SARA Assicurazioni di Sala Consilina, l’ingegnere Michele Calandriello.

Ecco alcuni esempi. Fondi di finanziamento per le imprese: programmi nazionali e regionali che offrono contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati o garanzie per sostenere gli investimenti aziendali, l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo; iniziative promosse da enti come Invitalia o dalle Regioni, che mirano a incentivare la crescita e la competitività delle imprese.

Fondi europei: programmi finanziati dall’Unione Europea, come i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE), che sostengono progetti di sviluppo regionale, innovazione, sostenibilità ambientale e altri obiettivi strategici; accesso a finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo attraverso programmi come Horizon Europe.

Incentivi fiscali e agevolazioni: misure governative che prevedono detrazioni fiscali, crediti d’imposta o altre forme di agevolazione per le imprese che investono in determinati settori o che adottano comportamenti virtuosi (ad esempio, in termini di sostenibilità).

Contributi per la ricostruzione e il ripristino post-catastrofe: in caso di eventi calamitosi, il Governo può stanziare fondi per aiutare le imprese a riprendere l’attività e a ricostruire le infrastrutture danneggiate. L’accesso a questi fondi potrebbe essere limitato per le imprese che non hanno adempiuto all’obbligo di assicurazione.

Finanziamenti legati a bandi pubblici: molti bandi pubblici per ottenere finanziamenti richiedono determinate caratteristiche e l’avere una copertura assicurativa può essere uno dei requisiti richiesti.

“In sostanza – spiega Calandriello – l’obiettivo è quello di migliorare la protezione delle aziende dai rischi legati a calamità naturali grazie alle polizze che consentiranno una migliore gestione degli eventuali danni causati da eventi catastrofali, come ad esempio quelli registrati nel 2023. Il prodotto offerto dalla SARA Assicurazioni, specialmente per le micro e piccole imprese è facile e veloce da stipulare, rispetta i requisiti previsti dalla norma e rientra nelle migliori tariffe presenti sul mercato”.

