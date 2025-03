C’è ancora tempo per stipulare l’assicurazione obbligatoria per i rischi catastrofali, recati all’agenzia Assigreco di Polla per scoprire tutte le novità.

Il Decreto Milleproroghe, infatti, ha posticipato al 31 marzo l’obbligo per le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro le catastrofi naturali. Questo obbligo riguarda tutte le imprese con sede in Italia e le aziende estere con una stabile organizzazione nel Paese.

La polizza copre i terremoti, le alluvioni, le inondazioni e le frane e protegge fabbricati, impianti e attrezzature industriali.

Se non ti assicuri in tempo, potresti perdere l’accesso a contributi o agevolazioni pubbliche, anche con riferimento a quelle previste per gli eventi catastrofali oltre a rimetterci le spese per costi di ricostruzione a carico dell’azienda, perdita di clienti e fatturato e impatto negativo sul cash flow.

Devono assicurarsi tutte le imprese iscritte al Registro Imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, mentre sono escluse dall’obbligo le imprese agricole e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi in sede, contattare l’agenzia al numero 0975 390019 o scrivere all’indirizzo assigreco@gmail.com

