Da ieri il Vice Questore della Polizia di Stato Gianluca Perillo, già Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni, ha assunto l’incarico di Dirigente della DIGOS della Questura di Salerno.

In passato Perillo ha diretto il Commissariato Sezionale di Marghera, in Veneto, per poi guidare la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale e dell’Immigrazione nella Questura di Avellino.

Successivamente, nel 2022, ha assunto la direzione del Commissariato di Cava de’ Tirreni prima della prestigiosa nomina che lo vede alla guida della DIGOS salernitana, impegnata su tutto il territorio provinciale per la prevenzione e repressione dei reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato e contro l’ordine pubblico.

In occasione della recente nomina sono giunti gli auguri e le congratulazioni del Questore Giancarlo Conticchio e di tutto il personale della Questura salernitana.