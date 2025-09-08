Il Vice Questore della Polizia di Stato Lara Cianciulli, già portavoce della Questura di Salerno, è stata nominata da oggi Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

La dottoressa Cianciulli, che nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza in diversi ambiti dell’attività di Polizia, porta nel nuovo incarico competenze consolidate e una profonda conoscenza del territorio. La sua designazione rappresenta un segnale di continuità e, al tempo stesso, di rinnovato impulso alle attività di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini.

Subentra al Vice Questore della Polizia di Stato Marzia Morricone, collocata in quiescenza dopo una lunga e apprezzata carriera al servizio della Polizia di Stato.

“Alla dottoressa Morricone va il sentito ringraziamento della Questura di Salerno per la professionalità e la dedizione dimostrate, che hanno lasciato un segno importante nell’azione di presidio del territorio. Il Questore formula alla dottoressa Cianciulli i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che saprà affrontare con impegno e competenza il nuovo e prestigioso incarico” fanno sapere dalla Questura.

Al Vice Questore Cianciulli i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo incarico da parte della redazione di Ondanews.