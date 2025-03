Presentato alla stampa ieri sera, a Policastro Bussentino, il libro di Mario Fortunato “L’ultima candela”. Un libro scritto con il garbo di un giornalista, in omaggio alle tante vittime del Covid. Storie e fatti di vita vissuti durante il lockdown, che hanno segnato la vita di tutti e narrati con passione che coinvolge il lettore.

Moderato da Luana Ficarra, presidente della Pro Loco di Sapri, all’incontro ha partecipato la stampa del Golfo di Policastro, unitamente all’inviato Mediaset Vincenzo Rubano ed al Presidente dell’Associazione Giornalisti del Vallo di Diano Rocco Colombo, invitati a partecipare anch’essi all’evento.

“Grazie a tutti per essere qui – ha riferito nel corso del suo intervento Mario Fortunato – Sono particolarmente onorato per la vostra presenza. Il libro è frutto delle tante e forti emozioni registrate nel periodo del lockdown che ho vissuto con particolare apprensione da ‘esiliato’ in terra lombarda. Vivere quell’esperienza mi ha segnato particolarmente ed in questo libro ho cercato di coglierne i momenti più intensi”.

“In questo libro Mario Fortunato ha avuto la capacità di mettere insieme questi fatti che sembrano ormai lontani, ma ognuno di noi ne porta ancora dentro i segni – ha riferito Salvatore Giuliano che ha presentato il lavoro – Mario Fortunato ha avuto l’abilità di guardare oltre, inserendo delle storie interessanti che danno forza. Storie che si intrecciano in momenti e situazioni di vita quotidiana, romanzandone i passaggi, tenendo insieme amore e dolore che appassionano e tengono col fiato sospeso il lettore”.

Mario Fortunato, già collaboratore de “Il Mattino”, “Cronache del Mezzogiorno” e “Il Salernitano”, ha all’attivo altre importanti pubblicazioni, tra cui “Sapri nel cuore”, “Un treno di ricordi”, ” I volti della vittoria”, “Terra di Periferia”, “Il nonno e la badante”, “Il secolo della luna”, “Pianto di primavera”.