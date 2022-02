Pnrr. Carfagna annuncia ripartizione fondi per la progettazione territoriale: “Oltre 20 milioni alla Campania”

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che ripartisce il Fondo per la progettazione territoriale.

Si tratta di 161.515.175 euro utili a rilanciare e accelerare la progettazione dei piccoli Comuni, delle Province e delle Città metropolitane delle regioni del Sud nonché dei centri delle Aree Interne.

“E’ uno dei principali strumenti che abbiamo studiato per sostenere lo sforzo di progettazione degli enti locali: una misura innovativa che aiuterà 4.845 amministrazioni a dotarsi di progetti per partecipare ai bandi e all’assegnazione delle risorse del Pnrr e delle politiche di coesione nazionali ed europee”, sottolinea la ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna spiegando le finalità del Fondo istituito con il Decreto Infrastrutture nel 2021.

Alle sette Città metropolitane del Sud (Reggio Calabria, Napoli, Bari, Cagliari, Catania, Messina e Palermo) andrà un milione di euro ciascuna. Alle 38 province del Sud andranno 500mila euro. Ai 4.800 Comuni del Sud e delle Aree Interne con meno di 30mila abitanti cifre variabili in relazione alla popolazione. Alla Campania sono assegnati 20.660.073 euro.

“Con questo provvedimento – spiega Carfagna – rispondiamo a una delle domande ricorrenti nel dibattito sul Piano di Ripresa e Resilienza: come faranno le amministrazioni più fragili a partecipare ai bandi? Gli Enti locali da oggi hanno consistenti fondi a disposizione per rivolgersi a professionisti esterni e definire un parco progetti in ambito urbanistico o di innovazione sociale utile a salire sul treno dei bandi Pnrr, dei Fondi strutturali europei o del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.