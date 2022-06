PNRR. Al Comune di Caggiano un finanziamento di oltre 400mila euro per la nuova mensa scolastica

Continuano i finanziamenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Comune di Caggiano è risultato beneficiario di una somma di 441.355 euro.

La somma finanziata servirà per la costruzione di una nuova mensa parte del nuovo Polo Scolastico progettato sempre all’interno dell’attuale area.

Caggiano è il solo Comune della provincia di Salerno ad aver ottenuto un finanziamento per una nuova costruzione di mensa scolastica ed è uno dei 27 Comuni della Campania beneficiari di un contributo da parte del Ministero.

Il finanziamento rientra nell’ambito del piano “Futura – La scuola per l’Italia di domani” che punta ad aumentare nel Paese la disponibilità di mense scolastiche anche per facilitare il tempo pieno in classe.