I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno arrestato la 30enne A.M., senza fissa dimora, pluripregiudicata, poiché responsabile del reato di furto aggravato in concorso.

La donna, a seguito di un mirato controllo dei carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, è stata rintracciata in località Laura di Capaccio Paestum. Dopo le prime verifiche, è risultata destinataria delle ordinanze di custodia cautelare consistenti nell’applicazione della custodia cautelare in carcere e nell’espiazione della pena residua di 3 anni e mesi di reclusione, per il reato di furto aggravato in concorso.

La 30enne, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso il Carcere Giudiziario di Salerno Fuorni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Paola Federico –