Una storia di violenza ha coinvolto una famiglia originaria di Salerno.

Mentre erano in auto sulla strada che collega Crispano e Caivano, in provincia di Napoli, l’uomo alla guida ha iniziato ad inveire contro le donne, picchiandole.

La figlia 16enne che viaggiava nei sedili posteriori ha raccontato la vicenda nella chat degli amici, condividendo con loro la geolocalizzazione. I Carabinieri sono arrivati immediatamente sul posto.

Con lo sguardo impaurito e in lacrime, la giovane ha trovato il modo e il coraggio di chiedere aiuto ai militari, per sé e per la propria madre.

L’uomo è stato bloccato e, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Le due vittime, invece, sono state accompagnate in ospedale a causa delle ferite riportate, giudicate guaribili in 10 e 7 giorni.