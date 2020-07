Perde il controllo dell’auto e si schianta in A2 nei pressi di Lagonegro

Paura questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi di Lagonegro per un uomo di Cassano allo Ionio.

Mentre si trovava alla guida della sua auto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a finire contro il guardrail.

Fortunatamente, nonostante il violento impatto, l’uomo non è rimasto ferito.

Sul posto per i rilievi del caso gli agenti della Polizia Stradale. Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la normale viabilità.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale ESA Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –