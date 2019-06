Sbanda e si ribalta con l’auto in un fossato tra Sala Consilina e Padula. Ferito un ragazzo

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Sala Consilina in località Fonti.

Per cause in corso di accertamento un ragazzo del posto alla guida della sua Smart ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi in un fossato che costeggia la Strada Statale 19. Il giovane dopo l’impatto è rimasto lievemente ferito e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sassano.

Il veicolo è stato rimosso dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –