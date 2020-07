Perde il controllo dell’auto e finisce contro un lampione in piazza. Anziano ferito a San Pietro al Tanagro

Paura nel primo pomeriggio a San Pietro al Tanagro quando una Lancia Lybra, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo mentre viaggiava lungo la Strada Provinciale andando a finire contro un lampione in Piazza Enrico Quaranta, davanti al Municipio.

Alla guida un anziano di Sant’Arsenio che, finendo fuori strada, si è ritrovato con l’auto sul marciapiede che costeggia la piazza. Il violento impatto ha abbattuto al suolo il lampione.

Sul posto repentino l’intervento dei sanitari del 118 che hanno condotto l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –