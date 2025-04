Paura questa notte in via Salvatore Calenda a Salerno dove si è verificato un incidente stradale. Per cause da accertare il conducente di una Fiat 500 L ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata in strada.

Nell’impatto una ragazza che viaggiava a bordo del veicolo è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale “Ruggi”. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero allarmanti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada e le Forze dell’Ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Gli operatori di Strade Sicure Service si sono poi occupati del ripristino dell’ordinaria viabilità.