Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Campagna quando il conducente di un’auto, per cause da accertare, ha perso il controllo del veicolo andando prima a sbattere contro un albero e poi ribaltandosi in strada.

Fortunatamente è rimasto illeso nonostante l’impatto ed è uscito autonomamente dall’auto capovolta.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del VOPI per le prime cure.

Rilievi del caso a cura dei Carabinieri della locale Stazione coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale.