Perde il controllo della sua cabrio e va a sbattere sull’A2. 74enne di Eboli ferito insieme alla figlia

Paura nella tarda serata di ieri, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo a Pontecagnano, per un uomo alla guida della sua auto cabriolet in compagnia della figlia.

Il 74enne di Eboli, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e andando a sbattere contro il guardrail. Nel violento impatto sia lui che la figlia sono rimasti feriti.

Soccorsi dai sanitari del 118, successivamente sono stati trasportati presso l’ospedale di Battipaglia per ricevere le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore Francesco Minniti.

– Chiara Di Miele –