Peculato e abuso d’ufficio. La Corte di Appello di Potenza conferma condanna a 3 anni per un cancelliere

Nessuno sconto per Claudio Giangrande, il cancelliere della Corte di Appello di Potenza arrestato e poi condannato in primo grado a tre anni di reclusione per i reati di peculato e abuso d’ufficio.

La Corte di Appello, infatti, ha respinto il ricorso del suo legale, Antonio Casalaro, confermando la sentenza di primo grado. Il cancelliere, da molti anni in servizio alla Corte di Appello a Potenza, venne arrestato nel 2019 nell’ambito di una più ampia inchiesta della Procura di Potenza su un presunto sistema di collusioni fra pubbliche amministrazioni, imprenditori e professionisti potentini, che portò anche ad altri arresti eccellenti. Le indagini vennero portate avanti dagli agenti del Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile di Potenza.

La posizione di Giangrande, infatti, è solo uno stralcio di questa più ampia indagine. Per l’accusa, il cancelliere avrebbe trattenuto marche da bollo per 8mila euro. Inoltre avrebbe chiuso un occhio sull’assenza delle marche da bollo necessarie per le pratiche in Tribunale. Per quest’ultime circostanze è stata mossa la contestazione dell’abuso d’ufficio. Già in primo grado, Giangrande è stato condannato per due reati su tre mossi dall’accusa: peculato e abuso d’ufficio, mentre è caduta quella del favoreggiamento.

L’avvocato Casalaro adesso attende le motivazioni della Corte di Appello per valutare poi un eventuale ricorso in Cassazione contro la condanna inflitta al suo assistito. L’indagine che ha portato all’arresto del cancelliere nel 2019, lo ricordiamo, partì da una segnalazione proveniente dalla Corte di Appello di Potenza, dopo aver scoperto delle irregolarità ed ammanchi nella gestione amministrativa.

