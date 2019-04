Attimi di paura questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 125 in direzione Nord tra gli svincoli di Lagonegro e Padula.

Per cause in corso di accertamento un camion che trasportava bomboloni per il gas si è ribaltato perdendo il carico lungo la carreggiata. Feriti due uomini a bordo che, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Lagonegro coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti. Presente anche il personale dell’Anas per la rimozione dei bomboloni dispersi.

Traffico deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Lagonegro Nord e rientro in A2 allo svincolo di Padula-Buonabitacolo.

– Chiara Di Miele –