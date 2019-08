Paura nel mare delle Eolie. Traghetto contro uno yacht con a bordo cinque salernitani

Ieri un traghetto con 350 turisti e uno yacht con a bordo cinque turisti di Salerno si sono scontrati nel mare delle Eolie.

Cinque le persone ferite di cui uno grave. Questi viaggiavano tutti sul traghetto, mentre sono rimasti illesi i salernitani sullo yacht.

La Guardia Costiera ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina dove, ad attenderli in banchina per le cure del caso, c’erano i sanitari del 118. Il ferito in condizioni più gravi è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina mentre gli altri, a bordo dell’unità della Guardia Costiera, sono stati condotti al Pronto Soccorso di Lipari.

Dopo aver fatto sbarcare tutti dal traghetto i militari hanno convocato il Comandante del natante, il suo equipaggio ed alcuni passeggeri per raccogliere le informazioni necessarie a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari hanno aperto un fascicolo di inchiesta per accertare le cause dell’incidente. Il traghetto era diretto a Salina, mentre lo yacht navigava verso Filicudi.

