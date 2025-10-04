Paura lungo l’A2 all’altezza di Sala Consilina. Autocarro finisce in una scarpata
Paura questa notte lungo l’A2 del Mediterraneo all’altezza di Sala Consilina.
Per cause da accertare un autocarro, scarico, è finito in una scarpata al km 99/100 in direzione Nord.
Fortunatamente il conducente è rimasto illeso, riuscendo ad uscire dall’abitacolo.
Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, dei sanitari del 118 , della Polizia Stradale e del personale Anas.
Il mezzo è stato recuperato questa mattina dal Soccorso Stradale Di Brienza di Padula.