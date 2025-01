Attimi di paura questa sera a Sala Consilina, in via Tressanti, dove per cause da accertare una ragazza di origini straniere è stata investita da un’auto in transito nei pressi dell’ex Palazzo di Giustizia.

Subito dopo l’impatto la persona alla guida si è fermata per prestare soccorso e per la ferita si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

È stata condotta all‘ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure necessarie.

Sul posto sono prontamente arrivati i Carabinieri della locale Compagnia ai quali toccherà ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e stabilire le eventuali responsabilità.