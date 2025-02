Paura questa sera a Sala Consilina dove una 65enne del posto è stata investita da un’auto in via Madonna delle Grazie per cause da accertare.

Dopo l’impatto il conducente si è fermato e sia lui che la donna ferita sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Le condizioni di salute non sarebbero preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia ai quali toccherà ricostruire la dinamica di quanto accaduto dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso.

Soltanto pochi giorni fa una giovane straniera era stata investita e ferita da un’automobile in transito lungo via Tressanti, mentre la stessa sorte era toccata ad un anziano, condotto in ospedale dopo l’investimento da parte di un autocarro in via Mezzacapo.