Paura in centro a Potenza. Calcinacci cadono da un palazzo e rischiano di investire i clienti di un bar

Tanta paura questa mattina a Potenza per la caduta di alcuni calcinacci che si sono staccati da un palazzo in Piazza Mario Pagano, nel cuore della città, rischiando di investire alcuni clienti che erano seduti ai tavolini di un noto bar del centro.

E’ successo verso le ore 11. Si tratta di una vera e propria tragedia sfiorata, perché in quegli attimi, sotto i porticati che ospitano diversi tavolini del bar, c’erano sedute alcune persone che stavano consumando bevande e cibo. Una donna che stava facendo colazione ha rischiato seriamente di essere investita dai detriti che si sono staccati da un’altezza di circa cinque metri. Ma ha fatto giusto in tempo a scansarsi, così come hanno fatto anche altri clienti che erano seduti agli altri tavolini.

Nessuna persona è rimasta ferita dal crollo dei calcinacci in cemento. Una tragedia che è stata evitata solo grazie alla prontezza di riflessi avuta dai presenti, che si sono spostati evitando ogni conseguenza ben più grave.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza per una verifica, mentre la parte esterna interessata dal crollo è stata delimitata e chiusa momentaneamente al pubblico.

– Claudio Buono –

Foto Gerry Coviello