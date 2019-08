Paura in A2 tra Lagonegro e Padula. Auto in fiamme, intervengono i Vigili del Fuoco

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per un’auto a fuoco lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 122 tra gli svincoli di Lagonegro e Padula-Buonabitacolo.

Mentre si trovava in marcia una Peugeot 208 si è incendiata per cause in corso di accertamento. Le fiamme hanno lambito anche alcune sterpaglie nelle vicinanze.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. I caschi rossi guidati dal caposquadra Bruno Mangieri hanno lavorato rapidamente per domare il rogo che ha distrutto il veicolo e bloccare le fiamme tra la vegetazione.

Fortunatamente il conducente, fermatosi nella corsia di emergenza, è uscito dall’auto illeso.

Intervenuti anche gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Lagonegro coordinati dal Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina e il personale Anas.

– Chiara Di Miele –