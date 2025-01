Paura nella tarda mattinata di oggi nel rione Paterno di Eboli.

Una bombola di gas da campeggio, per cause da accertare, è stata lanciata da uno straniero in strada da un uomo dopo averle dato fuoco.

I residenti hanno dato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento i quali hanno messo in sicurezza la zona.

Allertati anche i Carabinieri della locale Compagnia che dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto e capire per quale motivo è stato commesso questo gesto che ha allertato i presenti.