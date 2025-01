Un incidente stradale si è verificato nella notte a Trinità di Sala Consilina.

Per cause da accertare, una Fiat Punto, dopo che il conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada finendo su alcune auto in sosta e terminando la corsa contro una cabina del gas.

Sul posto sono immediatamente giunti i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi e i sanitari del 118 della Croce Rossa di Sala Consilina hanno trasportato due giovani di Montesano sulla Marcellana presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per i controlli del caso.

Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Presenti anche i tecnici per mettere in sicurezza la zona.