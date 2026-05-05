Paura questa mattina a Sapri dove un uomo ha aggredito con un coltello il Comandante della Polizia Ferroviaria.

Il fatto è avvenuto nel piazzale della stazione. Un 64enne italiano pluripregiudicato si è avvicinato al Sostituto Commissario Carmine Nicodemo tentando di colpirlo con l’arma.

Grazie alla prontezza di spirito di un agente, il Sovrintendente Vincenzo Vita, si è evitato il peggio.

L’uomo è stato bloccato e arrestato per tentato omicidio e porto abusivo d’armi e poi trasferito nel carcere di Fuorni a Salerno.