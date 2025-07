Paura questa sera in via Sant’Antonio a San Rufo, dove un masso di grosse dimensioni è finito in strada.

Una tragedia sfiorata che fortunatamente non ha avuto conseguenze peggiori perché al momento non stavano transitando persone lungo l’arteria.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina per la messa in sicurezza dell’area e il sindaco Michele Marmo insieme al consigliere Luigi Tierno.