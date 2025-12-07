Attimi di paura nella serata di ieri a Trinità di Sala Consilina.

Un uomo di origini rumene, in stato di alterazione psicofisica, ha aggredito alcune persone e il personale del 118 della Croce Rossa di Sala Consilina.

Lo straniero si è scagliato contro l’autista e poi ha preso a calci l’ambulanza danneggiandola e rompendo uno specchietto. L’operatore è stato accompagnato al “Curto” di Polla per le cure del caso.

In seguito l’uomo ha continuato ad avventarsi contro una coppia e si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia. Sul posto sono giunti anche i sanitari della postazione di Sant’Arsenio che lo hanno sedato e trasportato in ospedale.

I militari, dopo gli accertamenti, lo hanno arrestato.