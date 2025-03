A Eboli, in via Sandro Pertini, un’auto ha terminato il suo percorso contro un’inferriata.

Per cause in corso di accertamento, a causa anche delle pioggia, il conducente di una Renault ha perso il controllo dell’auto ed è finito per sfondare la ringhiera che protegge il marciapiede.

L’incidente stradale, avvenuto nel rione Pescara, ha provocato tanta paura sia per il conducente che per i passanti.

Sul posto si sono recate le Forze dell’Ordine per i rilievi necessari.