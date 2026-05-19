Paura questa mattina a Celle di Bulgheria.

Mentre stava svolgendo dei lavori domestici sul balcone, un 55enne è precipitato da un’altezza notevole, circa 4 metri, schiantandosi al suolo. Sono scattati immediatamente i soccorsi: un’ambulanza New Geo è arrivata sul posto per l’assistenza al ferito, ma si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo è atterrato nel campo sportivo del paese e ha trasferito l’uomo in un ospedale a Salerno specializzato in politraumi.

Sul luogo dell’incidente presenti i Carabinieri per appurare le ragioni della caduta.