Paura a Celle di Bulgheria. Un uomo precipita da un’altezza elevata, soccorso in eliambulanza
Paura questa mattina a Celle di Bulgheria.
Mentre stava svolgendo dei lavori domestici sul balcone, un 55enne è precipitato da un’altezza notevole, circa 4 metri, schiantandosi al suolo. Sono scattati immediatamente i soccorsi: un’ambulanza New Geo è arrivata sul posto per l’assistenza al ferito, ma si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.
Il velivolo è atterrato nel campo sportivo del paese e ha trasferito l’uomo in un ospedale a Salerno specializzato in politraumi.
Sul luogo dell’incidente presenti i Carabinieri per appurare le ragioni della caduta.