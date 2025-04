Attimi di paura questa mattina a Buonabitacolo.

Un incendio è divampato in un’abitazione lungo via Trinità, interessando in breve tempo il tetto.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno lavorato con non poche difficoltà per arginare le fiamme.

Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, avrebbero avuto origine da una canna fumaria.

Presenti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, il sindaco Giancarlo Guercio, la Polizia Municipale e un’ambulanza del 118.