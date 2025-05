Paura questa mattina a Buonabitacolo.

Per cause da accertare una Fiat Panda, guidata da un 86enne del posto, è finita in un dirupo lungo la strada che conduce al Monte Carmelo.

L’uomo ha riportato alcune lievi ferite e per lui si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “Curto” di Polla. Le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.

Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno provveduto a recuperare il malcapitato assicurandolo poi alle cure mediche.