Attimi di paura nel pomeriggio a Battipaglia lungo lo svincolo autostradale, in direzione Nord, dove un camion ha perso il carico.

Per cause da accertare, infatti, le grosse bobine che il mezzo pesante stava trasportando sono finite in strada invadendo la carreggiata. Fortunatamente al momento dell’accaduto nessun altro veicolo in transito è rimasto coinvolto.

Quanto successo ha creato non pochi disagi al traffico che ha subito notevoli rallentamenti. Sul posto sono intervenute le squadre Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale e il ripristino della normale viabilità.

Giunti per i rilievi anche gli agenti della Polizia Stradale.